Mancini | i ragazzi ci credono | ma non è ancora finita

(Di mercoledì 7 luglio 2021) "I meriti sono deiperché hanno creduto in tutto questo fin da tre anni fa, manon è: ora dobbiamo recuperare le forze per la finale". E' un Robertofelicissimo quello, ...

Ultime Notizie dalla rete : Mancini ragazzi

"Adesso non è finta ma bisogna giocarsi la finale, il merito è dei", ha aggiunto. Freddezza dal dischetto Un rigore decisivo di Jorginho ci porta in finale all'Europeo. Una partita ...: "Partita durissima, grandi i miei" I sostituti Berardi 5. Entra al 61' e, pochi minuti dopo, ha sui piedi una grande palla per il raddoppio: calcia addosso a Unai Simon. All'80' ...Dopo una partita sofferta e infinita, l'Italia è in finale a Euro 2020. Eliminata la Spagna ai calci di rigore, dopo una serie quasi perfetta se si esclude ...Così il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini dopo la vittoria sulla Spagna. Bonucci: «Partita più difficile di sempre» ...