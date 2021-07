Madre e figlio costretti a vivere in auto sulla A1: l’aiuto degli agenti di polizia che li hanno trovati (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono stati trovati dalla polizia Stradale nei pressi di Orvieto, la mamma e il figlio che da tempo vivevano all’interno di un automobile sulla A1. La vettura era stata segnalata da alcune persone che l’avevano notata stazionare per giorni nella medesima area. Scoperte le condizioni in cui la donna e il giovane vivevano, gli agenti sono intervenuti in loro aiuto. Madre e figlio vivono in auto: la segnalazione alla polizia stradale In queste ore è stata diffusa una notizia che sembra avere dell’incredibile. La ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sono statidallaStradale nei pressi di Orvieto, la mamma e ilche da tempo vivevano all’interno di unmobileA1. La vettura era stata segnalata da alcune persone che l’avevano notata stazionare per giorni nella medesima area. Scoperte le condizioni in cui la donna e il giovane vivevano, glisono intervenuti in loro aiuto.vivono in: la segnalazione allastradale In queste ore è stata diffusa una notizia che sembra avere dell’incredibile. La ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Madre e figlio vivono in auto sulla A1: la polizia stradale li aiuta #orvieto - tancredipalmeri : Lo immagini dello squallore della madre di Rabiot che in tribuna rimprovera le famiglie di Pogba e Mbappé mentre lo… - PattiGiuliani : RT @ImolaOggi: Madre e figlio vivono in auto sulla A1, vicino Orvieto (da aggiungere ai 'valori della UE') - maraperrone : RT @ultimenotizie: Per una settimana, madre 50enne e figlio 25enne, hanno dormito all'interno di una auto parcheggiata in un'area di serviz… - rachele98_ : RT @ultimenotizie: Per una settimana, madre 50enne e figlio 25enne, hanno dormito all'interno di una auto parcheggiata in un'area di serviz… -