Junior Sambia | l' agente conferma | Ho avuto contatti con Giuntoli

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 7 luglio 2021) A Radio Kiss Kiss Napoli si è parlato del mercato del Napoli che sta cercando con insistenza un centrocampista centrale, adatto al modulo di Luciano Spalletti. Tra questi pare cheabbia sondato anche, centrocampista del Montpellier che si è messo in risalto nel campionato appena trascorso. In onda è intervenuto l'del calciatore, Federico Guerra, il quale hato icon il Napoli che risalgono allo scorso marzo: "Hocona marzo per...