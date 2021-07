Immissioni in ruolo docenti 2021: al via in Veneto, ecco per quali classi di concorso (Di mercoledì 7 luglio 2021) Immissioni in ruolo docenti 2021/22: l'USR Veneto apre la procedura informatizzata dal 10 al 13 luglio 2021 per i candidati inseriti nelle graduatorie di merito di cui: D.D.G 105/2016 per i posti comuni dell’infanzia, graduatorie di merito n. 1546/2018 per posti della scuola dell’infanzia e primaria (concorso straordinario); ? alle graduatorie di merito non esaurite per i posti comuni della scuola secondaria di cui al D.D.G. 106/2016 graduatorie di merito non esaurite per i posti comuni della scuola secondaria al D.M n. 85/2018 fasce aggiuntive di cui al D.M. 40/2020; e ... Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 7 luglio 2021)in/22: l'USRapre la procedura informatizzata dal 10 al 13 luglioper i candidati inseriti nelle graduatorie di merito di cui: D.D.G 105/2016 per i posti comuni dell’infanzia, graduatorie di merito n. 1546/2018 per posti della scuola dell’infanzia e primaria (straordinario); ? alle graduatorie di merito non esaurite per i posti comuni della scuola secondaria di cui al D.D.G. 106/2016 graduatorie di merito non esaurite per i posti comuni della scuola secondaria al D.M n. 85/2018 fasce aggiuntive di cui al D.M. 40/2020; e ...

