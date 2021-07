Il segno di Fede: "Dedichiamo tutto a Spina" (Di mercoledì 7 luglio 2021) A lungo fuori dal match, Chiesa stava per essere sostituito: poi la prodezza sul gol e tante invenzioni. Mancini ha trovato la sua stella di PAOLO GRILLI Leggi su quotidiano (Di mercoledì 7 luglio 2021) A lungo fuori dal match, Chiesa stava per essere sostituito: poi la prodezza sul gol e tante invenzioni. Mancini ha trovato la sua stella di PAOLO GRILLI

Il segno di Fede: "Dedichiamo tutto a Spina" Quotidiano.net Il segno di Fede: "Dedichiamo tutto a Spina" Dopo la rete di Fede, è salito però per Immobile ... E non è un caso che con la Spagna sotto lo juventino abbia poi trovato nuove chances per creare e segnare, dopo aver già stregato Wembley. Un ...

Italia, sei in finale! Spagna domata ai rigori, favola azzurra senza fine Uno a uno dopo i supplementari (gol di Chiesa e Morata) e, al termine di una partita sofferta siamo premiati dal dischetto. Decisiva la trasformazione di Jorginho dopo gli errori di Locatelli, Dani Ol ...

