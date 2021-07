Houssem Aouar a prezzo di saldo | la Juve sfida l' Arsenal e altre big europee

Advertising

Gabri_Juventus : Dopo #MoussaDembélé, anche Houssem #Aouar starebbe disertando gli allenamenti del Lione. Entrambi vogliono lasciare… - cheobravo : RT @calciomercatoit: ??Tanti auguri a Houssem #Aouar: il centrocampista del #Lione compie oggi 23 anni ???? ?? Quale big di #SerieA esalter… - CMercatoNews : ??Tanti auguri a Houssem #Aouar: il centrocampista del #Lione compie oggi 23 anni???? ??In quale squadra vorreste vede… - cmercatoweb : ??Tanti auguri a Houssem #Aouar: il centrocampista del #Lione compie oggi 23 anni???? ??In quale squadra vorreste vede… - SEMPREFMILAN : RT @calciomercatoit: ??Tanti auguri a Houssem #Aouar: il centrocampista del #Lione compie oggi 23 anni ???? ?? Quale big di #SerieA esalter… -

Ultime Notizie dalla rete : Houssem Aouar

La Juventus potrebbe perdere, finito nel mirino dell'Arsenal: il Lione avrebbe reso nota la sua richiestaIl centrocampo della Juventus è forse il reparto che ha più sofferto nell'ultima stagione, terminata con il ...Commenta per primo Corteggiato anche dalla Juventus ,è nel mirino dell' Arsenal : stando a Le10Sport , i Gunners si sono avvicinati alla richiesta del Lione ( 20 - 25 milioni di euro ) per il centrocampista.Houssem Aouar è stato accostato spesso e volentieri alla Juventus. Il centrocampista francese classe '98 era considerato un obiettivo primario con Andrea Pirlo in panchina ma il suo nome potrebbe torn ...Houssem Aouar è stato accostato spesso e volentieri alla Juventus. Il centrocampista francese classe '98 era considerato un obiettivo primario con Andrea Pirlo in panchina ma il suo nome potrebbe torn ...