Ferdinand: «All'Inghilterra non importa dell'Italia. È superiore»

Rio Ferdinand, ex difensore dell'Inghilterra, ha snobbato la semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna: le sue parole

Rio Ferdinand, ex difensore dell'Inghilterra, ha snobbato la semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna. Le sue parole ai microfoni della BBC Sport. «All'Inghilterra non importava chi potesse uscire vincitore tra Italia e Spagna, perché credo che sia superiore a entrambe».

