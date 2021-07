Europei 2021: Inghilterra e Danimarca si giocano un posto in finale contro l’Italia (Di mercoledì 7 luglio 2021) Questa sera l’Italia scoprirà con chi dovrà giocarsi la finale degli Europei 2021. Scenderanno in campo, infatti, Inghilterra e Danimarca. I ragazzi di Southgate andranno a caccia di un risultato di grandissimo prestigio partendo con i favori del pronostico. Se i padroni di casa nella Final Four erano da inserire nel novero dei favoriti, discorso decisamente diverso per i danesi. La squadra che ha dovuto fare a meno di Eriksen, proprio dopo il terribile episodio che ha coinvolto il centrocampista dell’Inter è riuscita a compattarsi trasformandosi nella mina vagante della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 luglio 2021) Questa serascoprirà con chi dovrà giocarsi ladegli. Scenderanno in campo, infatti,. I ragazzi di Southgate andranno a caccia di un risultato di grandissimo prestigio partendo con i favori del pronostico. Se i padroni di casa nella Final Four erano da inserire nel novero dei favoriti, discorso decisamente diverso per i danesi. La squadra che ha dovuto fare a meno di Eriksen, proprio dopo il terribile episodio che ha coinvolto il centrocampista dell’Inter è riuscita a compattarsi trasformandosi nella mina vagante della ...

