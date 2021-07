Euro 2020, Inghilterra-Danimarca: formazioni, pronostico e diretta tv (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sta per concludersi questa edizione Europea. Euro 2020 ci ha regalato sicuramente tante sorprese, come la semifinalista che affronterà l’Inghilterra per questa partita importantissima. La Danimarca non approdava in semifinlae dal lontanissimo 1992, anno del primo ed unico trionfo danese nella competizione. Inghilterra-Danimarca è una sfida che contrappone due delle squadre più in forma della seconda parte del torneo, con gli inglesi che si sono ripresi dagli ottavi, andando in crescendo, fino al 4-0 ai quarti contro l’Ucraina. Per la Danimarca, invece, il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 7 luglio 2021) Sta per concludersi questa edizionepea.ci ha regalato sicuramente tante sorprese, come la semifinalista che affronterà l’per questa partita importantissima. Lanon approdava in semifinlae dal lontanissimo 1992, anno del primo ed unico trionfo danese nella competizione.è una sfida che contrappone due delle squadre più in forma della seconda parte del torneo, con gli inglesi che si sono ripresi dagli ottavi, andando in crescendo, fino al 4-0 ai quarti contro l’Ucraina. Per la, invece, il ...

Advertising

ImpressionistAL : DeNiro, Pesci, Pacino, Soprano & Vito Corleone reaction to Italy reaching the Euro 2020 final. ???? - team_world : ULTIMI 15 MINUTI per votare KILL MY MIND di Louis Tomlinson nel sondaggio che trovate qui ?? sul profilo della comp… - Adnkronos : La sportività di #LuisEnrique dopo #ItaliaSpagna e la sconfitta ai rigori: 'Complimenti, tiferò per voi' - _the_jackal : SIAMO IN FINAAAALEEEEEEEEEEEE!!!!! Riguarda i momenti più divertenti della partita Italia - Spagna sul nostro divan… - anep_ina : RT @naimaliasFT: Euro 2020 Semi-Finals Italy 1 - 1 Spain (Pen 4 - 2) (Chiesa 60') - (Morata 80') #ITA vs #ESP #EURO2020 -