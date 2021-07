Compie 10 anni idealo.it (Di mercoledì 7 luglio 2021) idealo.it Compie 10 di attività in Italia. Il portale nazionale della piattaforma tedesca di comparazione é ufficialmente online dal 29 luglio del 2011 e festeggia il suo anniversario con un incremento del 44% di negozi registrati in un anno. Fondata a Berlino nel 2000, dal 2006 fa parte del gruppo editoriale Axel Springer Se editore anche di Bild Zeitung e Die Welt. Oltre che in Italia e in Germania, attualmente idealo è presente anche in Francia, Spagna, Regno Unito e Austria, con sei portali nazionali. Il portale italiano di idealo raccoglie, oggi, oltre 145 milioni di offerte aggiornate e 30 mila ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 luglio 2021).it10 di attività in Italia. Il portale nazionale della piattaforma tedesca di comparazione é ufficialmente online dal 29 luglio del 2011 e festeggia il suoversario con un incremento del 44% di negozi registrati in un anno. Fondata a Berlino nel 2000, dal 2006 fa parte del gruppo editoriale Axel Springer Se editore anche di Bild Zeitung e Die Welt. Oltre che in Italia e in Germania, attualmenteè presente anche in Francia, Spagna, Regno Unito e Austria, con sei portali nazionali. Il portale italiano diraccoglie, oggi, oltre 145 milioni di offerte aggiornate e 30 mila ...

Ultime Notizie dalla rete : Compie anni Carlsberg Italia, in 10 anni risparmiati 77,5 mln kg CO2 con DraughtMaster Il Bilancio di Sostenibilità di Carlsberg Italia compie 10 anni Oltre 77 milioni di kg di CO2 risparmiati grazie alla tecnologia di spillatura DraughtMaster . Ed emissioni dirette di CO2 (kg di CO2 /ettolitro, ovvero quanta CO2 viene emessa per ...

Una donna per l'"Herald" ... Patricia Pereira, 56 anni, è la nuova direttrice dell''Herald', storico settimanale cattolico che, ... Diretto fino al primo luglio scorso dal gesuita Lawrece Andrew, il settimanale compie una svolta ed ...

Caffarelli compie 59 anni: gli auguri social del Napoli Corriere dello Sport Digitale: idealo Italia compie 10 anni, +44% negozi registrati nel 2020 (2) 8% degli utenti), di età compresa tra i 25 e i 34 anni (24,7%) oppure tra i 35 e i 44 anni (23,9%). Sette consumatori italiani su dieci (71,0%) utilizzano lo smartphone per lo shopping online e per la ...

Giannelli tra Sir ed Olimpiadi: «Bisogna sempre rimettersi in gioco» Quando a 25 anni ancora da compiere ti appresti a disputare la tua seconda Olimpiade da protagonista, qualcosa di speciale dentro devi averla. Il grande evento sportivo dell’estate 2021, la kermesse a ...

