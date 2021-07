Charlene di Monaco non torna ancora a casa: la strada da percorrere è lunga e dolorosa (Di mercoledì 7 luglio 2021) Charlene di Monaco non torna ancora a casa, resta in Sudafrica dove è bloccata a causa di una grave infezione alla gola, naso e orecchie. E sfoga la sua frustrazione raccontando il periodo difficile che sta vivendo. “Mi mancano molto mio marito e i miei figli”. Intervenendo a Channel24, Charlene di Monaco ha raccontato quanto la lontananza dalla sua famiglia l’abbia fatta soffrire, ma il dispiacere più grande è stato vivere il decimo anniversario di matrimonio lontano da suo marito Alberto. La coppia è convolata a nozze il primo luglio 2011 con una cerimonia civile e il ... Leggi su dilei (Di mercoledì 7 luglio 2021)dinon, resta in Sudafrica dove è bloccata a causa di una grave infezione alla gola, naso e orecchie. E sfoga la sua frustrazione raccontando il periodo difficile che sta vivendo. “Mi mancano molto mio marito e i miei figli”. Intervenendo a Channel24,diha raccontato quanto la lontananza dalla sua famiglia l’abbia fatta soffrire, ma il dispiacere più grande è stato vivere il decimo anniversario di matrimonio lontano da suo marito Alberto. La coppia è convolata a nozze il primo luglio 2011 con una cerimonia civile e il ...

