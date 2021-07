Auto investe un 16enne in bici di notte: scagliato a 5 metri di distanza, è morto (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tremendo incidente stradale in Texas: un adolescente è morto dopo essere stato investito da un’Auto su una strada buia. La bici è rimasta ‘incastrata’ nel veicolo Investito su una strada buia e ucciso a soli 16 anni. È morto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta un adolescente che lunedì sera stava viaggiando su L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di mercoledì 7 luglio 2021) Tremendo incidente stradale in Texas: un adolescente èdopo essere stato investito da un’su una strada buia. Laè rimasta ‘incastrata’ nel veicolo Investito su una strada buia e ucciso a soli 16 anni. Èmentre si trovava in sella alla suacletta un adolescente che lunedì sera stava viaggiando su L'articolo NewNotizie.it.

