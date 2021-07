Alex Britti da Diaco improvvisa | il duetto virtuale con Vaughan

Advertising

GammaStereoRoma : Bianca Atzei e Alex Britti - Ciao amore, ciao - ilGiunco : #unacanzonealgiorno: la radio passa “Mi piaci” di Alex Britti - GROSSETO – E’ il 7 luglio 1999 e Mi piaci di Alex B… - RADIOEFFEITALIA : Alex Britti - Una parola differente - GammaStereoRoma : Alex Britti & Bianca Atzei - Non è vero mai - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Alex Britti - La vasca -

Ultime Notizie dalla rete : Alex Britti

Leggo.it

Martedì 6 luglio, nella puntata di 'Ti sento' su Rai Radio2,, che aveva portato con sé una chitarra acustica, ha generosamente offerto ai radioascoltatori un saggio della propria grande bravura improvvisando degli assoli. Il primo lo ha ha fatto a ...GROSSETO " E' il 7 luglio 1999 e Mi piaci diè in vetta alla hit parade.Martedì 6 luglio, nella puntata di “Ti sento” su Rai Radio2, Alex Britti , che aveva portato con sé una chitarra acustica, ha generosamente offerto ai radioascoltatori un saggio della propria grande ...È all’insegna del “genio” italiano l’edizione 2021 di Jazz & Wine in Montalcino: dal 20 al 25 luglio nel bellissimo borgo in provincia di Siena si rinnova la magia con la rassegna che unisce il grande ...