William | «rischio diffamazione» | censurato il documentario sul rapporto con Harry

(Di martedì 6 luglio 2021) Quando è troppo, è troppo. In casa Windsor, potrebbe averlo pensato qualcuno guardando in anteprima «What Went Wrong?» (ossia, «Cosa è andato storto?»), un documentario realizzato da ITV sul burrascoso rapporto tra Harry e William. Stando a quanto riportava il Daily Mail, infatti, all’interno era presente una perentoria intervista a Omid Scobie, giornalista e autore del libro dei Sussex, con violenti accuse al futuro re.