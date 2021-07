Un linguaggio inclusivo verso le colleghe? Ecco 6 strategie pratiche da usare subito

Leggi su vanityfair

(Di martedì 6 luglio 2021) Una società che aspira a diventare più equa non può non interrogarsi sulla lingua che utilizza ogni giorno. La convivenza delle differenze passa anche da un linguaggio il più inclusivo possibile, nonostante alcuni ci tengano a ricordare che i problemi sono ben altri. Certo, temi come la differenza nelle retribuzioni e le molestie sul luogo di lavoro persistono e meritano sforzi continuativi; però questi problemi non escludono che si possa profondere energie anche su fronti come quello del linguaggio, con tutte le sue conseguenze sociali e identitarie.