Tutti gli omaggi della stampa estera a Raffaella Carrà (Di martedì 6 luglio 2021) Life&People.it Non si contano già gli omaggi della stampa estera a Raffaella Carrà, morta ieri, 5 luglio, dopo aver lottato a lungo contro una malattia di cui non aveva parlato nessuno. L'ultima grande icona pop e camp della musica e dello spettacolo italiano se n'è andata in punta di piedi, lasciando un vuoto enorme non soltanto per il nostro paese. Già, perché la scomparsa di Raffaella Carrà, un vero e proprio fulmine a ciel sereno per il mondo dello spettacolo, non ha colpito solo l'Italia. Sono stati molti, anzi moltissimi gli ...

Ultime Notizie dalla rete : Tutti gli La Famiglia Addams 2, pubblicato il trailer del film d'animazione Morticia e Gomez si preparano ora a portare gli spettatori in vacanza, presenti ovviamente tutti gli altri componenti della famiglia che da decenni sono sinonimo di divertimento e ironia. Poco fa il ...

Spalletti: "A Napoli calcio e miracoli sono la stessa cosa" Gli faccio i complimenti per la Nazionale e li faccio anche a Di Lorenzo che ha dimostrato di ... Sarei felice se potessero restare tutti ma il bilancio e il Covid potrebbero cambiare qualcosa. Vediamo ...

Mondiale Optimist, terzo giorno: tutti gli Italiani in top-20 Federazione Italiana Vela Italia, Verratti: “Entusiasmo alle stelle, vincere a Wembley sarebbe un sogno” Il centrocampista della Nazionale azzurra e del PSG in vista dell'importantissima finale di Euro 2020, nella quale la formazione di Roberto Mancini sfiderà la temibile Inghilterra ...

Giro Rosa 2021: Marianne Vos beffa Elisa Longo Borghini a Puegnago del Garda Si rivede il tricolore davanti, fortunatamente, nel Giro Rosa 2021. Resta però una corsa molto olandese: arriva infatti il quinto successo su sette frazioni per i Paesi Bassi. Nella settima tappa, di ...

