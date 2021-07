Ragazzino prodigio | a 11 anni si è laureato in fisica ad Anversa

(Di martedì 6 luglio 2021) C'è chi nasce con un dono e non può far altro che sfruttarlo al massimo. Laurent Simons, bambinobelga già noto daper il suo quoziente intellettivo altissimo (145, il massimo), si è ...

C'è chi nasce con un dono e non può far altro che sfruttarlo al massimo. Laurent Simons, bambinobelga già noto da anni per il suo quoziente intellettivo altissimo (145, il massimo), si è laureato a 11 anni in fisica all'Università di Anversa. Secondo diversi media locali, il ...Si chiama Laurent Simons , è unbelga - olandese di 11 anni , e già da tempo attira la curiosità del mondo su di sè. Un'... Laurent è un bambino, già a 8 anni e mezzo di età aveva ...Laurent Simons era già noto da anni per il suo quoziente intellettivo altissimo (145, il massimo). Dal prossimo anno seguirà il master ...Il ragazzino belga-olandese proseguirà gli studi: tra i suoi obiettivi sviluppare organi cibernetici per prolungare la vita ...