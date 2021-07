Raffaella Carrà in semifinale agli Europei

(Di martedì 6 luglio 2021) Prima delladeglidi questa sera risuonerà uno tra i brani più conosciuti di. Così, la Nazionale ha deciso di omaggiare la grande artista scomparsa ieri, lunedì 5 giugno 2021. La leggenda della televisione italiana, morta ieri a causa di una malattia che aveva voluto tenere privata, non era solo un’artista poliedrica.seguiva il calcio e tifava sempre per la Nazionale. LaArticolo completo: dal blog SoloDonna

L'Italia ancora deve metabolizzare la scomparsa di, iconica showgirl (nell'accezione versa del termine) della televisione italiana, che per 50 anni ha fatto ballare il Paese sulle note, solo apparentemente leggere, della sua musica. ..."Com'è bello far l'amore da Trieste in giù" contro "A far l'amore cominci tu". Le melodie che hanno reso immortalefanno a gara in questi giorni a quale si lascia canticchiare di più da chi è stato così colpito dalla perdita di una grossa fetta di Italia nazionalpopolare, e di storia della ...