(Di martedì 6 luglio 2021) Roma, 6 lug (Adnkronos) – “Gli italiani non sono ciechi: la responsabilitàdel Ddl Zan è di chicontro. Chi chiede che il testo vengato in aula mette tutti davanti alle proprie responsabilità”. Lo scrive su Twitter la deputata del Pd Lia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Omofobia: Quartapelle, 'responsabilità della bocciatura del Ddl Zan è di chi vota contro'

Roma, 05 lug 11:51 - Il capogruppo di Italia viva al Senato, Davide Faraone, replica a stretto giro su Twitter alla deputata del Pd, Lia, sul ddl...... presentata con Liae Debora Serracchiani, sulla situazione della Polonia attenzionata ... a favore della diversità, dell'apertura, contro l'odio e l'. È un messaggio chiaro che ...Roma, 6 lug "Gli italiani non sono ciechi: la responsabilità della bocciatura del Ddl Zan è di chi vota contro. Chi chiede che il testo venga votato in aula met ...La proposta di Iv di modificare ha sparigliato la maggioranza e ha modificato gli equilibri: senza i voti dei renziani la legge non passa ...