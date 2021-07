Napoli, stop più lungo del previsto per Mertens (Di martedì 6 luglio 2021) Brutte notizie in casa Napoli: Dries Mertens, infatti, dopo l’operazione alla spalla sinistra, vede i tempi di recupero allungarsi. Il campione azzurro dovrà rimanere fuori almeno 70-80 giorni e dovrebbe saltare le prime partite del prossimo campionato, probabilmente le prime quattro. Mertens RECUPERO Spalletti dovrebbe ritrovare il fantasista belga dopo la seconda giornata di campionato e la conseguente sosta per le nazionali ma, al momento, i tempi sono incerti e potrebbero allungarsi. Mertens, ieri, si era sottoposto ad un intervento di stabilizzazione della spalla sinistra. Operazione effettuata dal Dott. ... Leggi su rompipallone (Di martedì 6 luglio 2021) Brutte notizie in casa: Dries, infatti, dopo l’operazione alla spalla sinistra, vede i tempi di recupero allungarsi. Il campione azzurro dovrà rimanere fuori almeno 70-80 giorni e dovrebbe saltare le prime partite del prossimo campionato, probabilmente le prime quattro.RECUPERO Spalletti dovrebbe ritrovare il fantasista belga dopo la seconda giornata di campionato e la conseguente sosta per le nazionali ma, al momento, i tempi sono incerti e potrebbero allungarsi., ieri, si era sottoposto ad un intervento di stabilizzazione della spalla sinistra. Operazione effettuata dal Dott. ...

