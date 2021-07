Italia-Spagna, l’omaggio di Wembley a Raffaella Carrà: i giocatori si scaldano sulle note di “A far l’amore comincia tu” (Di martedì 6 luglio 2021) Un commovente omaggio a Raffaella Carrà quello dello stadio di Wembley a Londra nei minuti antecedenti il calcio d’inizio di Italia-Spagna, semifinale di Euro 2020. I giocatori azzurri si sono riscaldati sulle note di uno dei grandi successi della showgirl, scomparsa ieri a 78 anni e amatissima anche in Spagna. Dalle casse dello stadio di Wembley è infatti risuonato “A far l’amore comincia tu”. Una richiesta esplicita arrivata alla Uefa dalla nostra Federazione, che è stata applaudita e ... Leggi su tpi (Di martedì 6 luglio 2021) Un commovente omaggio aquello dello stadio dia Londra nei minuti antecedenti il calcio d’inizio di, semifinale di Euro 2020. Iazzurri si sono riscaldatidi uno dei grandi successi della showgirl, scomparsa ieri a 78 anni e amatissima anche in. Dalle casse dello stadio diè infatti risuonato “A fartu”. Una richiesta esplicita arrivata alla Uefa dalla nostra Federazione, che è stata applaudita e ...

