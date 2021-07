Inghilterra | Kane |  «Triste non vedere Eriksen Sono certo che tornerà»

Advertising

andreastoolbox : Southgate prima di Inghilterra-Danimarca: 'Abbiamo un intero Paese dietro di noi' | Sky Sport… - sportli26181512 : Southgate prima di Inghilterra-Danimarca: 'Abbiamo un intero Paese dietro di noi': L'allenatore dell'Inghilterra pr… - SkySport : Southgate prima di Inghilterra-Danimarca: 'Abbiamo un intero Paese dietro di noi' #SkySport #InghilterraDanimarca…

Harry, capitano: "La Danimarca è una grande squadra. L'abbiamo affrontata due volte in Nations League e non abbiamo mai vinto: un pareggio e una sconfitta. Ma dobbiamo concentrarci ...Così Harryalla vigilia di- Danimarca , seconda semifinale di Euro 2020, in merito all'assenza di Eriksen. L'attaccante ha poi dedicato anche un altro pensiero all'ex compagno di ...Domani al Wembley andrà in scena la seconda semifinale degli Europei 2021 di calcio tra Inghilterra e Danimarca. Le due compagini si giocheranno l'accesso all'atto conclusivo di questa rassegna contin ...“Sono un buon amico di Chris. Per me sarà triste non vederlo in campo domani. Lui ha avuto un ruolo fondamentale nelle fortune calcistiche della Danimarca in questi anni, e ciò che gli è successo è te ...