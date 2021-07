Eleonora Perraro uccisa a morsi e strangolata dal marito: ergastolo per Marco Manfrini (Di martedì 6 luglio 2021) È stata accolta la richiesta dell'accusa. Massimo della pena per l'uomo, accusato di aver strangolato la moglie dopo che lei aveva rifiutato un rapporto ... Leggi su today (Di martedì 6 luglio 2021) È stata accolta la richiesta dell'accusa. Massimo della pena per l'uomo, accusato di aver strangolato la moglie dopo che lei aveva rifiutato un rapporto ...

Advertising

AnnaNigra : RT @TgrRaiTrentino: Ergastolo per Marco Manfrini. La sentenza per il femminicidio di Eleonora Perraro. - Ettore572 : RT @romatoday: Eleonora Perraro uccisa a morsi e strangolata dal marito: ergastolo per Marco Manfrini - PalermoToday : Eleonora Perraro uccisa a morsi e strangolata dal marito: ergastolo per Marco Manfrini - romatoday : Eleonora Perraro uccisa a morsi e strangolata dal marito: ergastolo per Marco Manfrini - Today_it : Eleonora Perraro uccisa a morsi e strangolata dal marito: ergastolo per Marco Manfrini -