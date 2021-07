Covid Milano, dopo un anno Fedez rincontra il 18enne salvato da un trapianto di polmoni: 'In grande forma!' (Di martedì 6 luglio 2021) A distanza di un anno, Fedez ha rincontrato Diego, il 18enne che era stato sottoposto a un intervento di sostituzione dei polmoni, completamente 'bruciati' a causa del Covid. 'Ho conosciuto Diego un ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 6 luglio 2021) A distanza di unhato Diego, ilche era stato sottoposto a un intervento di sostituzione dei, completamente 'bruciati' a causa del. 'Ho conosciuto Diego un ...

Advertising

SkyTG24 : Covid Lombardia, focolaio nel Lodigiano dopo festa in locale a Codogno - Corriere : Covid, zero morti in Lombardia oggi. Moratti: possiamo guardare al futuro con speranza - Avvenire_Nei : . @caritas_milano #Covid e povertà: in 7 mesi aiutate 80mila persone - Kadath_Dragon : @mamo75r @Luca_Fantuzzi @PoliticaPerJedi Cosa impedisce la riapertura dei servizi? No, perché io, con la scusa del… - EmMicucci : RT @Agenzia_Dire: Il professor Gian Vincenzo Zuccotti, responsabile di Pediatria dell'ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano, è pessimis… -