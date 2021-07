Covid, la variante Delta non ferma Johnson: dal 19 luglio in Inghilterra via mascherine e distanze (Di martedì 6 luglio 2021) Non importano la corsa della variante Delta e la prospettiva di arriva fino a «50mila contagi a fine mese». Boris Johnson ha confermato la decisione di cancellare le ultime restrizioni anti Covid a partire dal 19 luglio, previa un’ultima verifica fissata per il 12 luglio. Dunque, si va verso l’abolizione dell’obbligo di mascherine e distanziamento, insieme alla regola di un massimo di sei persone per gli incontri in casa e alle direttive sul lavoro da casa. Ma solo in Inghilterra: il premier britannico, infatti, è competente sulle ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 6 luglio 2021) Non importano la corsa dellae la prospettiva di arriva fino a «50mila contagi a fine mese». Borisha conto la decisione di cancellare le ultime restrizioni antia partire dal 19, previa un’ultima verifica fissata per il 12. Dunque, si va verso l’abolizione dell’obbligo die distanziamento, insieme alla regola di un massimo di sei persone per gli incontri in casa e alle direttive sul lavoro da casa. Ma solo in: il premier britannico, infatti, è competente sulle ...

