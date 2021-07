Addio Raffaella Carrà | Giulia De Lellis lo confessa così | Mediaset fa una drastica scelta

(Di martedì 6 luglio 2021)ha sconvolto il mondo intero con la sua scomparsa e non sono mancate le ultime indiscrezioni sul futuro di Barbara d’Urso.ha lasciato un vuoto che difficilmente si potrà colmare nel cuore di milioni di italiani, che stanno soffrendo a causa della sua scomparsa. Laci ha lasciato nelle scorse L'articoloDelofa unaè stato ...

Advertising

RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - chetempochefa : Con tanta tristezza nel cuore annunciamo la scomparsa della grande Raffaella Carrà, che ci ha lasciato all’età di 7… - Raiofficialnews : 'La mia carriera è stato un continuo sorprendermi, e questo è il massimo: gioire di una piccola o di una grande cos… - pascaziomarco : RT @sole24ore: “Carramba Italia”: l'addio a Raffaella Carrà sui giornali sportivi e internazionali - Video #ItaliaSpagna - FilomenaGallo55 : RT @tg2000it: Addio a #RaffaellaCarrà. Il cordoglio di tutto il mondo #6luglio @pierdolfini @TV2000it -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Raffaella

Bolognese, 78 anni,Carrà è stata una protagonista assoluta dello spettacolo made in Italy, un marchio di qualità conosciuto in tutto il mondo, una persona, ancora prima che un personaggio ...- - > Leggi Anche E' mortaCarrà:alla regina della tvCarrà icona gay, ecco perché Nel pomeriggio di mercoledì il pubblico che tanto l'ha amata potrà quindi rivolgerle l'...Raffaella Carrà ha sconvolto il mondo intero con la sua scomparsa e non sono mancate le ultime indiscrezioni sul futuro di Barbara d'Urso.Svelati i dettagli sul funerale di Raffaella Carrà: ecco dove e quando si terrà l'ultimo saluto alla signora dello spettacolo italiano.