Wimbledon, Matteo Berrettini vola ai quarti: il bielorusso Ivashka annientato in tre set (Di lunedì 5 luglio 2021) Matteo Berrettini conquista i quarti di finale a Wimbledon, confermando il suo stato di grazia sull’erba. Il tennista italiano, numero 9 al mondo, ha battuto il bielorusso Ilya Ivashka in tre set con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-1. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021)conquista idi finale a, confermando il suo stato di grazia sull’erba. Il tennista italiano, numero 9 al mondo, ha battuto ilIlyain tre set con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-1. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

SuperTennisTv : Matteo & Lorenzo ?????? Per la prima volta nell'Era Open due italiani negli ottavi di #Wimbledon! #tennis - ItaliaTeam_it : Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego fanno la storia! ?? Per la prima volta nell’Era Open due tennisti #ItaliaTeam ag… - Coninews : AVANTI COSÌ!!!!!! ?? Matteo #Berrettini e Lorenzo #Sonego battono in tre set rispettivamente Aljaz Bedene e James D… - DiegoAmbrosin : Grande Matteo. Dopo 23 anni, un italiano torna ai quarti di #Wimbledon. E per come gioca é destinato ad andare avan… - PVetrino : RT @gippu1: Matteo #Berrettini cammina su #Wimbledon con una facilità disarmante e diventa il primo italiano della storia ad arrivare nei q… -