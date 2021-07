Vaccini, in Campania 1.884.319 cittadini hanno ricevuto la seconda dose (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Complessivamente in Campania sono stati vaccinati con la prima dose 3.376.373 cittadini. Di questi 1.884.319 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 5.260.692. I dati delle vaccinazioni in Campania, fa sapere l’Unità di Crisi, sono aggiornati alle 17.00 di oggi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Complessivamente insono stati vaccinati con la prima3.376.373. Di questi 1.884.319la. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 5.260.692. I dati delle vaccinazioni in, fa sapere l’Unità di Crisi, sono aggiornati alle 17.00 di oggi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

