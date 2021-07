Ronaldo vede ancora bianconero, con Allegri più gol in Champions (Di lunedì 5 luglio 2021) Nella stagione meno esagerata di Cristiano Ronaldo da quando è alla Juventus in tema di realizzazioni, c'è un dato che emerge e potrebbe dare un indirizzo più preciso alla sua collocazione nell'... Leggi su gazzetta (Di lunedì 5 luglio 2021) Nella stagione meno esagerata di Cristianoda quando è alla Juventus in tema di realizzazioni, c'è un dato che emerge e potrebbe dare un indirizzo più preciso alla sua collocazione nell'...

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo vede Ronaldo vede ancora bianconero, con Allegri più gol in Champions Allegri è solito cambiare spesso la sua squadra nel corso della stagione, a Ronaldo potrebbe concedere una maggiore libertà d'espressione proprio negli appuntamenti di metà settimana. Con un valore ...

Ronaldo vede ancora bianconero, con Allegri più gol in Champions La Gazzetta dello Sport Gentile: "Italia-Spagna? Gli azzurri possono mirare alla finale. Ronaldo? Penso che resterà alla Juve" Intervenuto a "Radio Anch'io lo Sport", Claudio Gentile, ex difensore della Juventus e della nazionale tra le altre, si sofferma a parlare del match di domani sera tra Italia e ...

Ronaldo vede ancora bianconero, con Allegri più gol in Champions Nel suo primo anno in Italia CR7 chiuse con 28 marcature in 43 partite, cifre inferiori a quelle dell'ultimo biennio. Ma in quella stagione in Europa fece registrare 6 reti (in 9 presenze) rispetto ai ...

