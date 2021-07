Plumcake con melanzane e peperoni | Da servire come antipasto a fette (Di lunedì 5 luglio 2021) Plumcake con melanzane e peperoni, morbido e fragrante si presta benissimo come pane da gustare a cena quando avete ospiti. Plumcake con melanzane e peperoni RicettasprintIl Plumcake è una delle preparazioni frequenti in casa, sia nella sua versione salata che dolce, entrambi delicate, gustose e nessuno riesce a rinunciare a tale bontà. Si prepara facilmente con ingredienti semplici, talvolta è la ricetta perfetta per smaltire se avete una sola melanzana o peperone in frigo e non potete preparare gran che. Inoltre dopo la preparazione potete conservare ... Leggi su cityroma (Di lunedì 5 luglio 2021)con, morbido e fragrante si presta benissimopane da gustare a cena quando avete ospiti.conRicettasprintIlè una delle preparazioni frequenti in casa, sia nella sua versione salata che dolce, entrambi delicate, gustose e nessuno riesce a rinunciare a tale bontà. Si prepara facilmente con ingredienti semplici, talvolta è la ricetta perfetta per smaltire se avete una sola melanzana o peperone in frigo e non potete preparare gran che. Inoltre dopo la preparazione potete conservare ...

Advertising

stefani76102098 : @Laila1231320 Ti affoghi con il plumcake ???? - Micaela1968 : @LucaMagmo ???? A Miki come a Luca piace schiacciare il Plumcake prima di mangiarlo e mandare affanculo quelli che te… - toreforzanapoli : RT @CuocaVagabonda: Plumcake allo Yogurt con gocce di Cioccolato Fondente #sabato #merenda #plumcakealloyogurt #fattoincasaepiubuono per l… - TOSADORIDANIELA : RT @CuocaVagabonda: Plumcake allo Yogurt con gocce di Cioccolato Fondente #sabato #merenda #plumcakealloyogurt #fattoincasaepiubuono per l… - nefelef : RT @CuocaVagabonda: Plumcake allo Yogurt con gocce di Cioccolato Fondente #sabato #merenda #plumcakealloyogurt #fattoincasaepiubuono per l… -