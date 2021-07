Pekin Express | la prima coppia di concorrenti

(Di lunedì 5 luglio 2021) Chi sono i primidi, l’adventare game condotto da Costantino della Gherardesca e “traslocato” su Sky? Quando potranno iniziare le riprese della nuova edizione e quali saranno i luoghi che le coppie di partecipanti visiteranno? Pronti, partenza…, la nuova versione di Pechino, l’adventure game andato in ondadella pandemia su Rai 2 e sbarcato poi su Sky, è pronto per prendere Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

MondoTV241 : Pekin Express, data di inizio, percorso, concorrenti, l'adventure reality si trasferisce su Sky #pekinexpress #sky - glooit : Pekin Express, quando iniziano le registrazioni e dove sarà girato: le anticipazioni leggi su Gloo… - IsaeChia : #PekinExpress, ecco quando andrà in onda la nuova edizione (e quale potrebbe essere l’itinerario) #PechinoExpress - StraNotizie : Pekin Express 2021: svelata la data di registrazione e l’itinerario - BITCHYFit : Pekin Express 2021: svelata la data di registrazione e l'itinerario * -

Ultime Notizie dalla rete : Pekin Express

Pechinoha avuto una battuta d'arresto. Rai Due lo ha ceduto a Sky che ne ha acquistato i diritti e lo trasmetterà col nome originale,. Il tutto ovviamente è stato condito da una pandemia che ha reso impossibile le registrazioni della nuova stagione complicandone la realizzazione. Quando andrà in onda, quindi,...Adesso però, persembrano esserci delle buone notizie e le registrazioni potrebbero essere vicine. Stando infatti a quanto riporta TvBlog , le intenzioni della produzione del programma ...Pekin Express, ecco quando andrà in onda la nuova edizione (e quale potrebbe essere l’itinerario). Come già annunciato l'estate scorsa ...Stando alle indiscrezioni pubblicate da Tvblog, le registrazioni del programma dovrebbero iniziare il prossimo autunno, tra settembre e ottobre, ...