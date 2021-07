Master di atletica | i maschi della Fratellanza conquistano lo Scudetto

(Di lunedì 5 luglio 2021) Non smettono di stupire in questa magica stagione estiva gli atleti. A Tivoli la squadrale ha conquistato il tanto agognato, mentre ai campionati regionali ...

...Dopo i podi delle ultime edizioni e la crescita vertiginosa nelle ultime annate la squadra...5 punti, davanti all'Asd Liberatletica con 1235 e l'Virtus Castenedolo con 1231. Applausi, ...Oltre all'attivitàe Assoluta, dal 2013 è operativo il Settore Giovanile. I due colori posti sullo sfondo del logo riprendono le tonalità cromatiche tipiche che contraddistinguono i luoghi ...All’Arena Civica di Milano il 22enne Luca Ursano (Cosenza K42) abbatte il muro dei 30 minuti sui 10.000 metri e centra il minimo per la partecipazione ai prossimi campionati europei di categoria. L’en ...Nel Memorial Daniele Giacosa di venerdì 2 luglio ad Alba buone notizie per l’atleta di casa, Nicolò Gallo (Atl. Alba) che sui 5000 metri, con 14:33.89, conquista il pass per gli Europei U20, oltre nat ...