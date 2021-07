Inter, Sensi c'è. Si aspetta Eriksen (Di lunedì 5 luglio 2021) MILANO - Intanto che l' Inter programma la nuova stagione (giovedì cominciano gli allenamenti), le variabili principali sono il cuore di Eriksen e i vaccini anti Covid. Il danese è riapparso in ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 5 luglio 2021) MILANO - Intanto che l'programma la nuova stagione (giovedì cominciano gli allenamenti), le variabili principali sono il cuore die i vaccini anti Covid. Il danese è riapparso in ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Sensi Inter, Sensi c'è. Si aspetta Eriksen ... durante Danimarca - Finlandia , ma rientrerà in squadra fra 7 - 10 giorni, dato che ha ricevuto qualche giorno in più di riposo, durante i quali dovrà far avere all'Inter tutti i documenti relativi ...

Inter, Sensi e Pinamonti i rebus di Inzaghi Commenta per primo Giovedì inizierà il ritiro dell'Inter e il nuovo tecnico, Simone Inzaghi, potrà iniziare a valutare i calciatori a propria ... quindi, al tecnico: dal fragile e talentuoso Sensi all'...

Inter, Sensi c'è. Si aspetta Eriksen Corriere dello Sport Sensi pronto a stupire Inzaghi. Presente al raduno Inter: “È convinto di…” Il centrocampista dell'Inter ha saltato l'Europeo per un problema fisico, ma ora vuole convincere il tecnico a puntare su di lui ...

Inter, il nuovo acquisto di Inzaghi potrebbe essere già in casa Inter, sta per iniziare anche in concreto l'era Inzaghi. Il tecnico mercoledì verrà presentato e poi nel corso del ritiro dovrà valutare la rosa ...

