Filippo Inzaghi diventa papà: la compagna è un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne (Di lunedì 5 luglio 2021) Filippo Inzaghi, detto Pippo, è in attesa del suo primo figlio: lo ha annunciato lui stesso sul suo profilo Instagram, dove ha pubblicato una foto con la compagna Angela Robusti accompagnandola con una dolcissima dedica. L'ex calciatore del Milan, oggi allenatore e tecnico sportivo, il 9 agosto compirà 48 anni e un paio di mesi dopo la sua Angela, 31 anni, gli regalerà la gioia più grande. Ma chi è Angela Robusti? Non un volto nuovo per chi segue i programmi di Maria De Filippi, visto che è stata corteggiatrice a Uomini e Donne.

