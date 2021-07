Enzo Paolo Turchi sulla malattia di Raffaella Carrà: “L’avevo appena sentita, non mi aveva detto nulla” (Di lunedì 5 luglio 2021) La malattia di Raffaella Carrà, che l’ha portata via a 78 anni il 5 luglio, era ignota ai più. Il tradizionale riserbo della cantante, showgirl, conduttrice e icona televisiva aveva vinto anche su questo: nessuno oltre i familiari e gli amici più stretti era a conoscenza della sua condizione. Anche per questo la sua dipartita, annunciata da Sergio Iapino, ha sconvolto tutti. Nemmeno Enzo Paolo Turchi sapeva della malattia di Raffaella Carrà. Eppure si sentivano regolarmente, l’ultimo contatto c’era stato proprio di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 5 luglio 2021) Ladi, che l’ha portata via a 78 anni il 5 luglio, era ignota ai più. Il tradizionale riserbo della cantante, showgirl, conduttrice e icona televisivavinto anche su questo: nessuno oltre i familiari e gli amici più stretti era a conoscenza della sua condizione. Anche per questo la sua dipartita, annunciata da Sergio Iapino, ha sconvolto tutti. Nemmenosapeva delladi. Eppure si sentivano regolarmente, l’ultimo contatto c’era stato proprio di ...

