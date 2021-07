Call of Duty Vanguard: la alpha PS5 e PS4 arriva sul database di PlayStation StoreHDblog.it (Di lunedì 5 luglio 2021) Call of Duty Vanguard si avvicina: la versione di test appare nei server del PlayStation NetworkRead More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di lunedì 5 luglio 2021)ofsi avvicina: la versione di test appare nei server delNetworkRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

coditalianews : Secondo le informazioni raccolte all'interno dei file di gioco, sembra che Yemen, Plaza e Slums saranno le ultime 3… - IKKHAN860065 : @iqra_bae Call of duty wala hai koi - MimmoTheReal : RT @HDblog: Call of Duty Vanguard: la alpha PS5 e PS4 arriva sul database di PlayStation Store - HDblog : Call of Duty Vanguard: la alpha PS5 e PS4 arriva sul database di PlayStation Store - lillydessi : Call of Duty Vanguard: Slipstream appare sul PSN per PS4 e PS5, ecco quanto pesa - -