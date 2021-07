Calciomercato Juventus: intesa col Sassuolo per Locatelli. Le ultime (Di lunedì 5 luglio 2021) Prosegue la trattativa tra Juve e Sassuolo per Manuel Locatelli. Le ultime indiscrezioni sul futuro del centrocampista Continua la trattativa tra Juventus e Sassuolo per Manuel Locatelli. Il giornalista Manuele Baiocchini su Sky Sport ha fatto il punto della situazione. «Juve e Sassuolo vogliono lasciare tranquillo Locatelli. Poi entreranno in trattativa. Allegri lo vuole come rinforzo per il prossimo anno. Sassuolo ha dato la disponibilità alla cessione. Si sono parlati di cifre e contropartite. Dalla prossima settimana la trattativa ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 luglio 2021) Prosegue la trattativa tra Juve eper Manuel. Leindiscrezioni sul futuro del centrocampista Continua la trattativa traper Manuel. Il giornalista Manuele Baiocchini su Sky Sport ha fatto il punto della situazione. «Juve evogliono lasciare tranquillo. Poi entreranno in trattativa. Allegri lo vuole come rinforzo per il prossimo anno.ha dato la disponibilità alla cessione. Si sono parlati di cifre e contropartite. Dalla prossima settimana la trattativa ...

