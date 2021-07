Addio Raffaella Carrà | il retroscena sul tuca tuca | come “aggirò” la censura

(Di lunedì 5 luglio 2021)è scomparsa oggi all’età di 78 anni. Inventò il “”, il balletto bollente con cui sdoganò le allusioni al sesso in tv. L’Italia diceal suo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

chetempochefa : Con tanta tristezza nel cuore annunciamo la scomparsa della grande Raffaella Carrà, che ci ha lasciato all’età di 7… - RaiCultura : Addio alla regina della tv: Raffaella Carrà ci ha lasciati all'età di 78 anni. - SkyTG24 : Addio a Raffaella Carrà, aveva 78 anni. Ci lascia la Regina indiscussa della tv italiana: - antlan1 : RT @Riccardo_Bocca: Ora è davvero morto il Novecento italiano. Addio, Raffaella Carrà - valentinofileto : RT @peponila: è un giorno triste Addio Raffaella -

Così su Instagram Gianni Morandi dà l'Carrà, pubblicando un video di 'Il mio canto liberò in cui lui ecantano insieme il grande successo di Lucio Battisti. "Sono ...Da allora si sono susseguiti perCarrà programmi, hit e ruoli cinematografici con altrettanti grandi della musica e della televisione. DELBO ANDREA - Shutterstock Eppure la popolarità ...Non era solo una icona della tv ma anche della società: la morte di Raffaella Carrà ha colpito sia il mondo dello spettacolo che quello della politica. Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa d ...A dare la triste notizia della morta di Raffaella Carrà è stato il compagno Sergio Iapino. La showgirl e cantante italiana aveva 78 anni.