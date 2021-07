1 minuto in Borsa 5 luglio 2021 (Di lunedì 5 luglio 2021) (TeleBorsa) – All’insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Tra i best performers di Milano, in evidenza Mediobanca (+1,66%). Le peggiori performance si registrano su Hera, che ottiene -3,03%. Sul mercato delle materie prime, lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,41%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Unione Europea annunciato il PMI composito, pari a 59,5 punti.In Francia, pubblicata la Produzione industriale con valore pari a -0,3%. Domani sono in programma dalla Germania la pubblicazione dell’Indice ZEW, e dall’Unione Europea quella delle Vendite ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 5 luglio 2021) (Tele) – All’insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Tra i best performers di Milano, in evidenza Mediobanca (+1,66%). Le peggiori performance si registrano su Hera, che ottiene -3,03%. Sul mercato delle materie prime, lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,41%. Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Unione Europea annunciato il PMI composito, pari a 59,5 punti.In Francia, pubblicata la Produzione industriale con valore pari a -0,3%. Domani sono in programma dalla Germania la pubblicazione dell’Indice ZEW, e dall’Unione Europea quella delle Vendite ...

Ultime Notizie dalla rete : minuto Borsa 1 minuto in Borsa 5 luglio 2021 Oggi la Borsa di New York è chiusa per l'Independence Day. Nel frattempo, il future sull'S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 14.705,5 punti.

1 minuto in Borsa 5 luglio 2021 Borsa Italiana Borsa Usa: record per S&P 500 e Nasdaq La Borsa di New York ha chiuso l'ultima seduta della settimana in rialzo sostenuta dal rapporto sull'occupazione annunciato in giornata.

Borsa: Apprezzabile rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dell'1,15% L'indice dei titoli tecnologici USA guadagna bene e porta a casa un +1,15%, terminando la sessione a 14.727,63 punti.

