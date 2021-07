VIDEO Roma, Mourinho non sta nella pelle: primi allenamenti diretti a distanza (Di domenica 4 luglio 2021) Il neo tecnico della Roma attende con trepidazione l'inizio del ritiro per cominciare la propria avventura giallorossa Leggi su mediagol (Di domenica 4 luglio 2021) Il neo tecnico dellaattende con trepidazione l'inizio del ritiro per cominciare la propria avventura giallorossa

Advertising

Vivo_Azzurro : #Nazionale ???? ???? #BelgioItalia 1-2 vissuta al Football Village di Piazza del Popolo ?? #Roma #Azzurri… - ChrisSmalling : Dajeeee!! Sempre Roma! ?????? @OfficialASRoma - matteorenzi : Pronte le prime copie di #ControCorrente. Nei prossimi giorni partiamo con le anticipazioni. Prime presentazioni lu… - Woland911 : RT @MissPetrv: Mi vedi, paghi il mio shopping e vai via sfigato Sono in centro Roma Muoviti ?? #findom #paypig #atmhuman @findomitalia @… - angelo7milano : RT @IlPrimatoN: Video realizzato dal filmaker @FabioPompili per il Primato Nazionale -