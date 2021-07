Milano, a 23 anni insegue e blocca un ladro: aveva strappato la catenina dal collo di un'anziana (Di domenica 4 luglio 2021) Ha inseguito e bloccato un ladro che aveva strappato dal collo di un'anziana di 78 anni una catenina. L'eroe per un giorno è un ragazzo di 23 anni, che ha agito assieme a un altro uomo fermando un suo ... Leggi su leggo (Di domenica 4 luglio 2021) Ha inseguito eto unchedaldi un'di 78una. L'eroe per un giorno è un ragazzo di 23, che ha agito assieme a un altro uomo fermando un suo ...

Advertising

lauraboldrini : In queste ultime ore. Un ragazzo gay di 18 anni si suicida a Torino. Una coppia, omosessuale aggredita, finisce in… - fanpage : Un pestaggio brutale con mazze da baseball, un ragazzo di 23 anni è morto in ospedale - giulianopisapia : 25 giugno 2011: dopo quasi 20 anni di ostracismo da parte delle amministrazioni di centro-destra, il Comune di… - Straniero77 : @gyn_lemon Da quanti anni sei a Milano?ma non ho capito sei architetto? - infoitinterno : Milano, a 23 anni insegue e blocca un ladro: aveva strappato la catenina dal collo di un'anziana -