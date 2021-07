F1 | Pierre Gasly | “Il primo stint con le gomme più morbide è stato più complesso del previsto”

Advertising

GiuseppeZlatan2 : Che ne pensate della gara di Pierre Gasly??? Un po deludente o non poteva fare di più? #SkyMotori - GiuseppeZlatan2 : Che ne pensate della gara di Pierre Gasly??? Un po' deludente o non poteva fare di più? #SkyMotori - NANGA2110 : Scuderia AlphaTauri Honda #GAS10 Pierre GASLY #F1jp #AustrianGP - ariamarelli : E comunque che pilota Pierre Gasly #AustrianGP - themistakv : RT @barnesmischief: daniel ricciardo e pierre gasly rinha de gostosos -

Ultime Notizie dalla rete : Pierre Gasly

Il monegasco termina comunque davanti all'Alpha Tauri die a Fernando Alonso con l'Alpine che chiude la top ten. ad_dyn Leader del Mondiale è Max Verstappen con 182 punti (suo anche il ...infatti, si è piazzato nono. Peccato per Yuki Tsunoda che per due volte è stato penalizzato per avere pestato la linea bianca di ingresso box. L'ultimo punto è andato al solito ...F1 GP Austria 2021, otto piloti sotto investigazione per doppia bandiera gialla: ci sono anche le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz ...L'ordine di arrivo dl GP di Austria vede vincitore ancora Verstappen, che ottiene il suo Grand Chelem; dietro di lui Bottas e Norris ...