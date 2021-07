Ceriano Laghetto | presidio ad oltranza davanti alla Gianetti Ruote

Advertising

zluca2 : Ceriano Laghetto, chiude la Gianetti Ruote: a casa 158 dipendenti - Giorno_Monza : Ceriano Laghetto, chiude la Gianetti Ruote: a casa 158 dipendenti - DavideZancky : @Larabrusi Ceriano Laghetto - Il Canova - ilSaronno : Covid, il punto: nuovi casi a Varese e Busto Arsizio, sale anche Ceriano Laghetto - ilSaronno : Covid, nuovi casi a Varese e Ceriano Laghetto, stabili i numeri di Saronno -

Ultime Notizie dalla rete : Ceriano Laghetto

È il commento di Pietro Occhiuto, Segretario Generale della Fiom Cgil Brianza, di fronte alla decisione della Gianetti Ruote didi chiudere lo stabilimento: "con la prospettiva di ..."La Gianetti Fad Wheel ha annunciato oggi pomeriggio la chiusura dello stabilimento di; i dipendenti non hanno saputo nulla fino alle 16 quando, con una nota asettica, è arrivata la doccia fredda". Lo fa sapere il vicepresidente della Lega in Regione Lombardia Andrea ...Milano, 4 lug. (Adnkronos) - La fabbrica Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto, in provincia di Monza e Brianza, ha annunciato la chiusura dello ...Sabato l'annuncio della chiusura e dell'avvio della procedura di licenziamento collettivo per la Giannetti Fad Wheel di Ceriano Laghetto ...