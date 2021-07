Biscotti Nutella e yogurt senza cottura: una merenda da sballo! (Di domenica 4 luglio 2021) Questa sì che sarà una merenda da sballo: i Biscotti Nutella e yogurt sono senza cottura, pronti in un baleno e deliziosi! Avete letto bene, non strabuzzate gli occhi. Vero è che l’etimologia stessa della parola biscotto, prevedrebbe una doppia cottura, eppure, questa volta no… non dovrete accendere il forno perché per realizzarli vi serviranno dei Biscotti secchi già pronti. Ecco svelato il mistero. Ma la ricetta? Andiamo per gradi. La preparazione è semplicissima, tanto geniale quanto alla portata di tutti, anche dei più piccini. Anzi, noi di Non Solo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 4 luglio 2021) Questa sì che sarà unada sballo: isono, pronti in un baleno e deliziosi! Avete letto bene, non strabuzzate gli occhi. Vero è che l’etimologia stessa della parola biscotto, prevedrebbe una doppia, eppure, questa volta no… non dovrete accendere il forno perché per realizzarli vi serviranno deisecchi già pronti. Ecco svelato il mistero. Ma la ricetta? Andiamo per gradi. La preparazione è semplicissima, tanto geniale quanto alla portata di tutti, anche dei più piccini. Anzi, noi di Non Solo ...

