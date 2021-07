Wimbledon, Sonego e Berrettini agli ottavi in fotocopia: doppio 3-0 a Duckworth e Bedene. Live ranking Atp italiani (Di sabato 3 luglio 2021) Mezzogiorno di fuoco (e di gloria) per gli italiani ancora in corsa. Obiettivo ottavi centrato per i nostri rappresentanti più erbivori che vanno alla ricerca di un posto al sole . Di un posto nella seconda... Leggi su feedpress.me (Di sabato 3 luglio 2021) Mezzogiorno di fuoco (e di gloria) per gliancora in corsa. Obiettivocentrato per i nostri rappresentanti più erbivori che vanno alla ricerca di un posto al sole . Di un posto nella seconda...

Advertising

SuperTennisTv : ???? Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego volano agli ottavi di #Wimbledon! Sconfiggono in 3 set gli avversari Berret… - Coninews : AVANTI COSÌ!!!!!! ?? Matteo #Berrettini e Lorenzo #Sonego battono in tre set rispettivamente Aljaz Bedene e James D… - c_appendino : ???? Due italiani qualificati agli ottavi di Wimbledon! Non succedeva da 66 anni, sono @MattBerrettini e il torines… - MCYC1975 : RT @Eurosport_IT: BRAVI, RAGAZZI! ?????? Per la prima volta nell'era Open due azzurri conquistano gli ottavi di Wimbledon. Era successo solo… - shakijra : RT @ItaliaTeam_it: Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego fanno la storia! ?? Per la prima volta nell’Era Open due tennisti #ItaliaTeam agli ot… -

Ultime Notizie dalla rete : Wimbledon Sonego Tennis: Sonego raggiunge Berrettini negli ottavi di Wimbledon Il piemontese batte Duckworth in tre set: 6 - 3 6 - 4 6 - 4 LONDRA (INGHILTERRA) - Prosegue la marcia di Lorenzo Sonego nel singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Il tennista piemontese, numero 27 del ranking mondiale e ...

Wimbledon, Berrettini batte Bedene 3 set a 0 e vola agli ottavi di finale TENNIS Wimbledon, Berrettini e Sonego al terzo turno. Bene Federer,...

Wimbledon, storica doppietta Italia! Due italiani agli ottavi, prima volta dal 1959 La Gazzetta dello Sport Classifica Lorenzo Sonego, ranking ATP Wimbledon: l’azzurro è top25! E se avanzasse ancora… Lo scorso lunedì 28 giugno Lorenzo Sonego era al 27° posto della classifica mondiale a quota 2038 punti: l'azzurro scartava questa settimana 10 punti, ma grazie alla vittoria odierna nel torneo di Wim ...

Wimbledon, Berrettini e Sonego conquistano gli ottavi Londra, 3 luglio 2021 - Italtennis avanti tutta con Berrettini e Sonego. Matteo Berrettini che conquista il pass per gli ottavi del singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande S ...

Il piemontese batte Duckworth in tre set: 6 - 3 6 - 4 6 - 4 LONDRA (INGHILTERRA) - Prosegue la marcia di Lorenzonel singolare maschile di, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Il tennista piemontese, numero 27 del ranking mondiale e ...TENNIS, Berrettini eal terzo turno. Bene Federer,...Lo scorso lunedì 28 giugno Lorenzo Sonego era al 27° posto della classifica mondiale a quota 2038 punti: l'azzurro scartava questa settimana 10 punti, ma grazie alla vittoria odierna nel torneo di Wim ...Londra, 3 luglio 2021 - Italtennis avanti tutta con Berrettini e Sonego. Matteo Berrettini che conquista il pass per gli ottavi del singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande S ...