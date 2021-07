Ufficiale: Modena, ingaggiato Azzi (Di sabato 3 luglio 2021) Il Modena F.C. comunica di aver ingaggiato l’attaccante brasiliano Paulo Azzi (’94). Azzi ha firmato un contratto biennale. Nella scorsa stagione il neo gialloblù ha indossato la maglia del Lecco. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Modena F.C. (@Modena fc official) Foto: Logo Modena L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 luglio 2021) IlF.C. comunica di averl’attaccante brasiliano Paulo(’94).ha firmato un contratto biennale. Nella scorsa stagione il neo gialloblù ha indossato la maglia del Lecco. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso daF.C. (@fc official) Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

