Tragedia in Lessinia | crollo di un tetto | 2 bambini morti

(Di sabato 3 luglio 2021) Terribilein, nel comune di Sant’Anna d’Alfaedo, provincia di Verona:di un: 2. (CC-BY-SA-3.0)Un incidente choc è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 3 luglio, in provincia di Verona. L’incidente ha coinvolto quattropiccoli, che a quanto pare stavano giocando. Il tutto è avvenuto nei pressi di Malga Preta di Sotto, quando erano passate da poco le 16 e i soccorritori sono ancora al lavoro per ricostruire la vicenda. Purtroppo, la certezza è che due deicoinvolti sono deceduti. Ti ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Lessinia

Terribilein nel Veronese, nel comune di Sant'Anna d'Alfaedo: due bambini sono morti mentre con altri due amichetti stavano giocando nei pressi di . L'allarme è stato lanciato attorno alle 16. Dalle ...nel Veronese, dove due bambini sono morti nel pomeriggio di sabato e altri due sono rimasti ... L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 12 a Sant'Anna d'Alfaedo, innella provincia ...Tragedia in Lessinia, due bambini perdono la vita nel crollo di un tetto. Tragedia nel pomeriggio di oggi, sabato 3 luglio, in Lessinia. Due bambini…Read More? ...TRENTO. Due bambini sono morti nel pomeriggio di oggi (3 luglio) e altri due sono rimasti feriti precipitando per alcuni metri. L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 12 a Sant'Anna d'Alfaedo, ne ...