Superbike oggi, GP Gran Bretagna: orari superpole e gara-1, tv, programma, streaming Sky e TV8 (Di sabato 3 luglio 2021) Giorno di superpole e di gara-1 a Donington (Gran Bretagna), sede del round del Mondiale 2021 di Superbike. Sul celebre tracciato britannico la griglia di partenza si definirà e i centauri delle derivate di serie saranno subito messi alla prova con la prima manche di questo weekend. Jonathan Rea è il favorito. Il leader del campionato, nonché campione del mondo in carica, è stato migliore nelle sessioni di libere disputate ieri, facendo vedere un Gran passo in sella alla Kawasaki. Il nord-irlandese ha da sempre un feeling particolare con questo circuito e quindi gli altri avranno di che ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) Giorno die di-1 a Donington (), sede del round del Mondiale 2021 di. Sul celebre tracciato britannico la griglia di partenza si definirà e i centauri delle derivate di serie saranno subito messi alla prova con la prima manche di questo weekend. Jonathan Rea è il favorito. Il leader del campionato, nonché campione del mondo in carica, è stato migliore nelle sessioni di libere disputate ieri, facendo vedere unpasso in sella alla Kawasaki. Il nord-irlandese ha da sempre un feeling particolare con questo circuito e quindi gli altri avranno di che ...

