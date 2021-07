St. Juste, la Lazio scopre l'olandese del Mainz (Di sabato 3 luglio 2021) La Bild , in Germania , ha scritto che la Lazio sta seguendo Jeremiah St. Juste , uno dei difensori più interessanti della Bundesliga: è olandese, gioca nel Mainz , costa sedici milioni, potrebbe ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 3 luglio 2021) La Bild , in Germania , ha scritto che lasta seguendo Jeremiah St., uno dei difensori più interessanti della Bundesliga: è, gioca nel, costa sedici milioni, potrebbe ...

Advertising

sportli26181512 : St. Juste, la Lazio scopre l’olandese del Mainz: Difensore centrale, 24 anni, anticipo e velocità, può lasciare la… - laziofans : Calciomercato Lazio, dalla Germania: interesse per St. Juste: La Lazio ha bisogno di fortificare la sua difesa. Tro… - LALAZIOMIA : Lazio, nome nuovo per la difesa: ecco St. Juste - lazio24h : Lazio, per la difesa piace St Juste: valutazione alta - LALAZIOMIA : Lazio, nome nuovo per la difesa: ecco St. Juste -