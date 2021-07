Schick re dei bomber di Euro 2020: raggiunto in testa Cristiano Ronaldo (Di sabato 3 luglio 2021) Cristiano Ronaldo non è più solo in vetta alla classifica dei marcatori di Euro 2020: Schick lo raggiunge tra i re dei bomber dell’Europeo Cristiano Ronaldo ha chiuso la sua avventura ad Euro 2020 con l’eliminazione agli ottavi di finale contro il Belgio: 5 gol in 4 gare per lui con il record assoluto di marcature nella storia degli Europei. Il primato a Euro 2020, invece, non è più solitario: con il gol contro la Danimarca, Patrik ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 luglio 2021)non è più solo in vetta alla classifica dei marcatori dilo raggiunge tra i re deidell’peoha chiuso la sua avventura adcon l’eliminazione agli ottavi di finale contro il Belgio: 5 gol in 4 gare per lui con il record assoluto di marcature nella storia deglipei. Il primato a, invece, non è più solitario: con il gol contro la Danimarca, Patrik ...

